Nessun acquisto immediato per la Juventus nel mercato di gennaio. L'unica operazione in entrata per Pirlo, è stato l'affare Rovella che però arriverà solo in futuro. I bianconeri però hanno lavorato molto sul mercato in uscita che ha generato plusvalenze importanti, che secondo quanto riporta Calcio e Finanza hanno portato nelle casse della società circa 27,8 milioni di euro. Tra le maggiori, ci sono quelle di Tongya al Marsiglia (8 milioni) e di Portanova (9,6 milioni) e Petrelli (7,6 milioni) al Genoa.