Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali in Qatar, che purtroppo non vedranno l'Italia partecipare alla competizione ma che allo stesso tempo, ospita invece moltissimi calciatori del nostro paese. Ne sa qualcosa la, club che 'spedirà' più giocatori con le rispettive nazionali rispetto a qualsiasi altra squadra italiana. Tra questi non poteva mancare Dusan, apparsocon la Serbia, che nel frattempo fa sapere come il giocatore si siache lo aveva colpito in questa ultima parte di campionato.- Già, perchè dall'uscita dal campo anticipata contro il Benfica non ha fatto più rientro sul terreno di gioco, con molti titosi juventini che avevano iniziato a storcere il naso proprio perchè questo era accaduto con l'avvicinarsi alla data dei Mondiali. Ma come già anticipato, ora il peggio sembra essere passato e DV9 sarànella gara del 24 novembre, salvo clamorosi colpi di scena. Questa potrà essere anche l'occasione per rilanciarsi definitivamente ealla Continassa, li dove la Vecchia Signora lo attende impazientemente.