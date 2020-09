Quello tra Jorge Mendes e la Juventus è un rapporto costruito sul rispetto e la fiducia. Prima ancora di portare Cristiano Ronaldo in bianconero l'agente portoghese a Torino aveva Joao Cancelo, e proprio durante un colloquio per definire la situazione del terzino al è nata la pazza idea di portare CR7 a Torino. Intuizione di Mendes, che era a conoscenza del desiderio del suo assistito di giocare in bianconero. E così è stato: un colpo che passerà alla storia con applausi per tutti i protagonisti.



PROPOSTE - Da quel momento in poi tra Mendes e la Juve si è creata una collaborazione ancora più stretta, che oggi può portare alla cessione di alcuni giocatori bianconeri. In questi ultimi giorni di mercato infatti Fabio Paratici è concentrato sul mercato in uscita, e con la regia di Mendes sta provando a piazzare alcuni giocatori. Il procuratore sta lavorando in particolare sul futuro di Douglas Costa e Daniele Rugani: il primo è stato offerto in Premier League a Manchester United e Wolverhampton che l'avrebbe accolto volentieri ma il brasiliano ha declinato l'ipotesi Wolves, e Rugani l'ha proposto al Valencia di Peter Lim col quale ha un ottimo rapporto.



JIMENEZ - Negli ultimi anni Mendes ha sempre avuto un occhio di riguardo per la Juve, come quando i bianconeri avevano pensato a Raul Jimenez del Wolverhampton: l'agente portoghese ha il controllo del club, e se fosse stata messa in piedi la trattativa sarebbe intervenuto in prima persona. I Wolves però facevano una valutazione troppo alta dell'attaccante e non c'è stato margine per sedersi per trattare. Ora però l'effetto Mendes si può sentire sul mercato in uscita della Juve: i bianconeri hanno bisogno di vendere, l'agente di CR7 prende in mano la situazione.