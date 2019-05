Il titolo della Juventus continua la propria scalata in Borsa. In una giornata finora molto negativa per tutti gli indici europei (Milano alle 11.30 perde l’1,69%), le azioni del club campione d'Italia si mostrano brillanti già di mattina, seguendo le nuovi indiscrezioni su Pep Guardiola - Dopo un’apertura sprint oltre il +4,5%,Come scrive Calcio e Finanza, alle 11.30 guadagna il 3,02% a 1,4860 euro per azione, dalla chiusura di ieri a 1,4425.: tra gli altri con il segno positivo c’è solo Italgas, in sostanziale equilibrio con un +0,31%. Numeri alti per quanto riguarda anche i volumi, che alle 11.30 sono stati pari a 25,9 milioni su una media degli ultimi tre mesi di 17,9 milioni.