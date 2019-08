Il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma vale quanto un acquisto. E nel delicato effetto domino che potrà scatenare la firma del bosniaco, c'è in prima fila Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter è alla ricerca di un altro attaccante e, visto il Napoli che corteggia Icardi da tempo, potrebbe guardare proprio in casa partenopea per imballare lo scambio che è poi tramontato con la Roma: Arkadiusz Milik sembra infatti una delle alternative possibili per Conte. La Juventus, in tutto ciò, rischierebbe di essere tagliata fuori dai giochi delle punte, ma ancora Paratici può contare nelle preferenze dello stesso Icardi.