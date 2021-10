Ecco tutti i numeri dal sito ufficiale della Juventus:"SERIE APERTA – La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 20 gare di Serie A contro il Torino: l'ultima volta che è rimasta a secco di reti risale al febbraio 2008, uno 0-0 con Claudio Ranieri in panchina. In generale, solo contro tre squadre i bianconeri sono andati a segno in più gare consecutive nella competizione: Atalanta (36 tra il 1997 e il 2020), Cagliari (26 tra il 1968 e il 1990) e Catania (tra il 1954 e il 2014 – serie in corso).PRECEDENTI RECENTI – Tra le squadre che il Torino ha affrontato almeno 10 volte in casa nel anni 2000 in Serie A, la Juventus è quella contro cui i granata hanno ottenuto meno successi: appena uno (2-1 nell’aprile 2015, con i gol di Darmian e Quagliarella), a fronte di due pareggi e 10 sconfitte.LEO NELLA STORIA – La prossima sarà la 250ª vittoria in Serie A per Leonardo Bonucci, tra i giocatori attualmente nella competizione solo Giorgio Chiellini (254) e Samir Handanovic (252) hanno già tagliato questo traguardo - considerando tutti i giocatori in attività si aggiunge Gianluigi Buffon, con 396.EFFETTO CUADRADO – Juan Cuadrado ha preso parte a quattro reti nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino, un gol e tre assist, meglio di qualsiasi altro giocatore della Juventus nei Derby della Mole in campionato da inizio 2020".