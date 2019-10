Your browser does not support iframes.

La Juventus sta spopolando sui social network nell'ultimo periodo, in particolare in seguito all'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2018. Il fenomeno portoghese, però, non sta aiutando i bianconeri su Twitter, in cui il club non riesce a sfondare come accaduto su Instagram. E, nel corso del mese di settembre, la Juventus è rimasta ferma al decimo posto per interazioni, dietro a club ben meno in voga in ambito europeo.



La top 10 dei club più popolari su Twitter dell'ultimo periodo, stilata dal portale @DeporFinanzas, nella nostra gallery dedicata.