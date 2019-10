Your browser does not support iframes.

La Juventus ha superato quota un milione in termini di magliette vendute anche e soprattutto grazie all'arrivo di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2018 dal Real Madrid. Il club bianconero è così entrato a far parte della top 10 a livello mondiale nella speciale classifica, stilata da Euroamericas per il 2018/19. La Juventus, come ovvio che sia visti i risultati di questo recente periodo, è la prima squadra in Serie A e l'unica oltre il milione, anche se ancora lontanissima dalle prime posizioni in classifica.



La top 10 completa è nella nostra gallery dedicata.