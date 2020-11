Al suo ritorno in campo Cristiano Ronaldo si è fatto sentire: doppietta contro lo Spezia e vittoria per la Juventus. L'assenza del portoghese ha pesato alla squadra, con CR7 costretto all'isolamento dopo la positività al Covid. Ora è tornato e Pirlo non ne vuole più fare a meno. Ma dove sarebbe stata la Juve senza l'assenza dell'ex Real Madrid? Marchegiani non ha dubbi: "Se Ronaldo non avesse avuto il Covid la Juventus sarebbe stata prima in classifica".