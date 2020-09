L'effetto Covid ha colpito anche il ristorante di Alex Del Piero, il "N° 10" a Milano, del quale è socio con Francesco Tafuro. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il locale sta andando verso la chiusura definitiva. Leggendo la home page del sito è ancora tutto in stand by: "Informiamo la gentile clientela che N°10 Milano non ha ancora deciso una data di riapertura. Vi invitiamo a consultare il sito per aggiornamenti". I fornitori però sarebbero già stati informati dai gestori che il ristorante non riaprirà più, e che sarebbero state già avviate le pratiche per dichiarare il fallimento a poco meno di un anno dall'apertura.