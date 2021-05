La crisi economica dovuta al Covid? Sì, ma mica dappertutto. Nel mondo del calcio il mercato è cambiato con meno liquidità e più scambi e operazione fantasiose, ma a non essersi ridimensionati sono gli ingaggi dei giocatori. Anzi, quelli sono aumentati. Tutti. O meglio: quasi. Perché le uniche tre società che li hanno diminuiti sono la Juventus, Milan e Roma.



I CONTI DELLA JUVE - Più precisamente, i bianconeri, come racconta Calciomercato.com, hanno risparmiato 58 milioni sui 352 spesi l'anno precedente. Nonostante questo però il monte ingaggi della squadra di Pirlo è comunque più del doppio rispetto a quella dell'Inter: 294 milioni per la Juve e 149 per i nerazzurri. La squadra ad aver aumentato di più il tetto ingaggi a inizio stagione è l'Atalanta, che quando aveva il Papu Gomez è salita del 18%.