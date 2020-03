1









Quale sarà lo scenario del mondo del calcio post coronavirus? Quella che ormai da tempo è diventata una vera e propria pandemia, avrà delle ripercussioni anche sul mercato, in attesa di capire se e come continuerà il campionato e quali saranno le date per le trattative. Secondo quanto riporta il CIES, se i campionati non dovessero riprendere i giocatori avrebbero una svalutazione del 28%. I valori scendono e la la rosa della Juve passerebbe da 783 milioni a 561.



L'OCCASIONE - L'altra faccia della medaglia però dà la possibilità di trovare qualche occasione sul mercato. Una su tutte? Paul Pogba. Paratici sta lavorando da tempo per riportare il centrocampista a Torino superando la concorrenza del Real Madrid. L'effetto coronavirus e il conseguenza annullamento dei campionati, porterebbe la valutazione di Pogba a scendere da 65 a 35 milioni di euro. Con i bianconeri che in quel caso sarebbero pronti a partire all'assalto.