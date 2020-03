Il Coronavirus è entrato a gamba tesa sul calcio italiano condizionando inevitabilmente anche la Serie A con un calendario completamente stravolto. Dopo giorni e giorni nei quali si brancolava nel buio per provare a risolvere la situazione, finalmente si vede una luce in fondo al tunnel. Tutto dovrebbe tornare alla normalità già da questo week end, quando si recupereranno le sei partite della 26a giornata rinviate a causa del virus. Porte chiuse e regole rigide, prevenire è meglio che curare.



INCASSI MANCATI - Ma le norme di sicurezza imposte per evitare nuovi contagi hanno anche un risvolto negativo per le casse dei club. E la Juventus in questa speciale classifica è il club più penalizzato, con il presidente Andrea Agnelli che nonostante tutto ha sempre messo la salute dei tifosi davanti a ogni cosa. In attesa di capire dove verrà collocata la gara di Coppa Italia contro il Milan, da domenica al 3 aprile la Juve giocherà tre partite a porte chiuse: Inter, Lione e Lecce. E del potenziale mancato incasso delle società italiane (28,635 secondo quanto riporta calcioefinanza.it), secondo Calciomercato.com il 43% sarebbe della Juve: circa 12,302 milioni di euro.



IN BORSA - Situazione negativa che sta condizionando anche il titolo in borsa, in caduta libera negli ultimi 15 giorni. Anche oggi è stato registrato il segno negativo (-4,16%) chiudendo lasettimana a 0,8118 euro. Un segno meno presente anche nell'ultimo mese (-29,01%) e nell'ultimo anno (-28,86%). L'effetto Ronaldo è bello che finito a Piazza Affari, la Juve paga il momento attuale del Paese costretto a combattere con il Coronavirus che si sta espandendo sempre di più nel nostro Paese.