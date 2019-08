Effetto Antonio Conte: l'Inter non è più pazza, nemmeno nella famosa sigla che accoglieva la squadra a San Siro. Il tecnicp era stato molto chiaro nel giorno della sua presentazione in merito ai cliché sulla squadra nerazzurra e c'è forse questo dietro la decisione della società di cambiare la playlist di San Siro in occasione dei match casalinghi. Ora allo stadio ci sarà: “C'è solo l'Inter”, scritta da Graziano Romani.