L'effetto Antonio Conte continua a farsi sentire in casa Inter. Dopo l'ufficialità del nuovo allenatore, arrivata ormai da un paio di settimane per sostituire l'esonerato Luciano Spalletti, i tifosi sono letteralmente impazziti all'apertura della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del club nerazzurro:



"Sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/20, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società (40.000 tessere). Un successo straordinario che ha visto terminare in poche ore quasi tutti i posti disponibili, sin dal primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un numero record di tessere confermate".