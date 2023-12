Lacresce, ha più punti dello scorso anno: 28 contro 33 ma non cresce solo in classifica ma anche con i valori di mercato. Come conferma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Massimilianoinfatti permette ai giovani di crescere e di sbagliare, concedendogli poi una nuova chance per il riscatto. La classifica infatti è la conseguenza del lavoro di Max sulla crescita dei giovani. In primis Federico, alla sua seconda stagione in Serie A. I meriti ad Allegri però vanno attribuiti anche per altri giocatori.Si pensi a Weston, dal momento del suo ritorno dal prestito ai Leeds nessuno avrebbe immaginato che fosse impiegato in 14 gare su 14. Se il suo valore di mercato in estate era sceso e si era faticato a trovare pretendenti per 18-20 milioni ora il valore di mercato potrebbe essere attorno ai 25. Il suo contratto scade nel 2025. Non solo il centrocampista americano però, anche Daniele, designato come erede della BBC salvo poi finire nel mirino delle critiche si sta ritagliando sempre più spazio. Al punto che Giuntoli e Manna stanno lavorando al rinnovo del centrale difensivo. Anche Andrearientra tra i "rivalutati", tatticamente intelligente Allegri lo impiega in diverse zone di campo. La sensazione però è che ancora possa crescere e non basterebbero 20 milioni per strapparlo alla Vecchia Signora. Ci sono però anche le eccezioni, si pensi ad Iling Junior, sempre meno impiegato ma apprezzato in Premier.