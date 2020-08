"Ci sono cose che non tutti possono fare". Il messaggio è di Edu Aguirre, giornalista del Chiringuito, che pubblica una foto decisamente eloquente: Cristiano Ronaldo, in maglia Real Madrid, che allarga le braccia per esultare dopo un gol segnato al Bayern Monaco di Neuer e Javi Martinez, due dei protagonisti anche ieri sera nel trionfo bavarese ai danni del Barcellona (8-2). Ovviamente, i commenti dei tifosi blaugrana si sono sprecati: su tutte, campeggiano le foto di Messi e della finale di Roma tra il Barcellona e il Manchester United, con Ronaldo in ginocchio nella sconfitta forse più dolorosa della sua carriera. E poi tante altre immagini di Clasicos sanguinosi...