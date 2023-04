A Il Fatto Quotidiano, Marco, direttore responsabile de IlBianconero.com, presenta il suo nuovo libro. Esce oggi, infatti, "Edoardo. L'intruso tra gli Agnelli".Apparterrebbe al passato se fosse stata letta fin da subito in modo corretto. Ma non è così: la figura di Edoardo Agnelli è stata raccontata in modo non solo ambiguo ma anche sbagliato. Si è detto che era una persona gentile, un’anima sensibile, ma non si è mai voluti andare oltre. Io credo che sia doveroso, anche dopo vent’anni, fare emergere quella che è stata la figura reale di Edoardo, rendere giustizia e omaggio a un personaggio che è molto ma molto di più di quello che si è raccontato di lui e soprattutto dei pettegolezzi che sono usciti. E poi questo libro, a Edoardo l’avevo promesso. Mi disse: “Se mai ti capitasse, racconta qualcosa di me”. Il debito credo di averlo saldato"."Il primo impatto è stato drammatico. Scendevo le scale dello spogliatoio dello stadio Heysel, quel 29 maggio 1985. Fuori c’erano allineati i morti di quella tragedia immane, di quella mattanza. Seduto a metà della scalinata c’era un ragazzo. Lì per lì non lo riconobbi, anche perché era appena arrivato dagli Stati Uniti e non era una figura fisicamente nota. Mi dissero: quello è Edoardo. Edoardo Agnelli. Piangeva. Mi sedetti accanto a lui e cominciammo a parlare della tragedia che avevamo davanti agli occhi. Così nacque la nostra amicizia. Due mesi dopo, ad agosto, io ero a Villar Perosa per la “vernice” classica della Juventus. Mi dissero: venga su in villa perché c’è Edoardo che la aspetta. Ci incontrammo, e venne fuori un’intervista incredibile, che fece scalpore. Edoardo attraverso di me aveva esternato le sue prime dichiarazioni potenti e importanti, sulla Juve e sulla sua visione dell’impero Fiat e del mondo"."È difficile e ancora doloroso parlare di questa cosa. La mia reazione fu quella della disperazione, perché quando perdi un amico… C’è stato un rapporto di quindici anni di amicizia fra noi, ma di amicizia autentica. È stato come perdere una sorta di fratello. No, francamente non me l’aspettavo, e anch’io venni lì per lì assalito da quei dubbi che poi vennero sviluppati da una parte della stampa, fino ai complottismi e alle storie che erano completamente campate in aria"."Sì, è un momento di disfacimento totale. Prima di tutto della Fiat come industria che non esiste più; e poi della stessa famiglia Agnelli che si è polverizzata. Alla griffe Agnelli è subentrata la griffe Elkann. Io mi pongo qualche domanda, e la principale è: cosa accadrebbe se Edoardo fosse ancora vivo, ma soprattutto se fosse ancora vivo Giovannino Agnelli, il figlio di Umberto. Sono assolutamente convinto che, se Giovanni Agnelli non fosse stato ucciso dal cancro fulminante al fegato, la storia della Fiat non sarebbe quella di qualcosa che non esiste più, ma sarebbe ancora una storia italiana. E soprattutto sono convinto che anche Edoardo sarebbe vivo. Lo dico perché Giovannino aveva promesso al cugino che, quando lui avrebbe preso il comando come da volontà dell’Avvocato, avrebbe fatto di tutto perché lo stesso Edoardo potesse fare ciò che più desiderava della propria vita: occuparsi del sociale, della resilienza, di un concetto di impresa che tiene conto della solidarietà. Tutte quelle cose che Edoardo si portava dentro e che non era mai riuscito a realizzare per questa assoluta incomunicabilità che esisteva tra lui e il padre. Per l’Avvocato la morte del figlio Edoardo è stata certamente la sconfitta più grande".