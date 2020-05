Edilson, ex calciatore della nazionale brasiliana, si lascia andare a dichiarazioni piuttosto sorprendenti su Cristiano Ronaldo e Messi: “CR7 è solo forza, tira continuamente da tutte le posizioni - le sue parole a Infobae -, io sono più forte di lui. Messi? Leo per essere alla mia altezza deve vincere un Mondiale”. E ne ha pure per Neymar: “Quando ero al massimo della forma ero meglio di lui. Ho parecchia personalità”.