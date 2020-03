Vedendo le giacche del primo ministro albanese @ediramaal adesso mi è tutto più chiaro perché l’Albania è guidata da un grande Uomo #Finoallafine # pic.twitter.com/DrtiSeWndh — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 29, 2020

C'è stato grande clamore in queste ultime ore, oltreché immensa gratitudine, per gli aiuti umanitari che l'Albania ha spedito all'Italia, per contrastare l'emergenza. Un gesto di estrema solidarietà, promosso direttamente dal presidente dello stato balcanico,, che si è dimostrato vicino non solo "all'amico in difficoltà" (come ha parlato dell'Italia e degli italiani), ma anche alla Juventus. Infatti, non meno di qualche giorno fa, in un intervento pubblico, Edil Rama si è presentato con il giubbotto bianconero , proprio mentre invitava i cittadini al rispetto delle norme di quarantena.Così, ecco che proprio dall'Albania, sono partiti 30 medici, invitati a combattere questa guerra al nostro fianco proprio da Rama, visibilmente trasportante nel suo discorso - in un impeccabile italiano. Le sue parole sono arrivate ovviamente nel nostro paese e sono state accolte con estrema positività da tutti, che non hanno potuto non esprimere gratitudine verso questo "piccolo" gesto. Anche Lapo Elkann, non per caso, ha voluto commentare su Twitter, sottolineando anche la juventinità del presidente Rama. Infatti, proprio il premier albanese è stato invitato, nel 2018, allo Stadium, per assistere alla partita contro la Lazio e conoscere il suo idolo, Cristiano Ronaldo