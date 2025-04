Ederson, spunta il Manchester United: maxi offerta in vista?

Getty Images

Il Manchester United su Ederson

Non è un segreto che lasia da tempo sulle tracce di, centrocampista brasiliano dell'di cui Cristiano Giuntoli ha avuto modo di parlare di recente con l'omologo nerazzurro Tony D'Amico, durante una cena a Bergamo nel mese di gennaio. Come ricorda Tuttosport, allora il dt bianconero ha provato a comprendere meglio disponibilità e margini di manovra dell'eventuale operazione, che si preannuncia tutt'altro che facile.Il tuttocampista, infatti, è finito sul taccuino di quasi tutti i grandi club europei, a partire dalche nelle ultime ore ha aumentato i contatti con l’Atalanta e che, assicurano in Inghilterra, sarebbe disposto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro per rinforzare così il proprio organico. La mossa della Juventus, subordinata alla qualificazione alla prossima Champions League e al saldo degli introiti del ricchissimo Mondiale per Club, dovrà quindi essere ben ponderata. Ma senza concedere troppa strada alle rivali di mercato, rischiando di dilapidare il lavoro di contatti e diplomazia già portato avanti.