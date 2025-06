Ederson, la Juventus ci pensa ancora: la posizione dell'Atalanta

Getty Images

Ederson-Juve, la situazione

Secondo Il Corriere dello Sport, in attesa che il calciomercato entri davvero nel vivo laè tornata a informarsi anche sulla situazione tra l'ed, uno degli obiettivi per il centrocampo in vista della prossima stagione. Esattamente come accaduto per Teun Koopmeiners un anno fa, la Dea resta rigida sul prezzo: valuta il brasiliano 60 milioni di euro, sentendosi forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2027.In teoria, inoltre, per l’Atalanta non è in vendita. A maggior ragione se dovessero essere ceduti altri calciatori importanti, come Mateo Retegui. Molto, però, dipenderà dalla volontà di Ederson stesso, con cui il corteggiamento potrebbe andare avanti anche nelle prossime settimane. Ulteriori sviluppi, poi, potrebbero verificarsi nel momento in cui la Juventus riuscisse a cedere Douglas Luiz, pagato 50 milioni di euro solo un'estate fa.