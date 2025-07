Ederson, la Juventus c'è: Nico Gonzalez nella trattativa?

Getty Images

Ederson-Juve, la situazione

Come confermato dall'edizione odierna de Il Corriere di Bergamo, lacontinua a seguire per il centrocampo il brasiliano, per cui però l'Atalanta chiede almeno 50 milioni di euro. Una cifra alta, che il club bianconero vorrebbe provare a dimezzare inserendo nella trattativa il cartellino di, valutato appunto 30 milioni, anche se l'ipotesi sembra di non facile realizzazione (per quanto l'argentino non abbia brillato nella sua prima stagione a Torino e potrebbe pure cambiare aria, in caso di offerte importanti).

Su Ederson, comunque, c'è anche l', che da tempo lo ha messo sul suo taccuino. Molto dipenderà dalle cessioni, in primis quelle di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, che potrebbero portare un tesoretto utile da reinvestire sul mercato. La Juventus rimane alla finestra, in attesa di capire gli sviluppi della situazione per poter eventualmente cogliere l'occasione di affondare il colpo per un altro acquisto importante, dopo quello di Jonathan David.