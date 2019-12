Eder, ex attaccante dell'Inter, è stato intervistato da fcinternews a cui ha parlato di Antonio Conte: “Mi aspettavo una lotta tra Inter e Juve. Conosco bene il mister. Quando lui entra nella testa dei giocatori, convince ognuno a giocare per migliorare e per vincere. Quindi sicuramente quest’anno sarà un duello sino alla fine tra nerazzurri e bianconeri. Non sarà come gli ultimi tornei in cui l’Inter è arrivata a 20 punti dalla Vecchia Signora. In Italia devono ringraziare che Conte sia tornato. Almeno ora c’è un campionato combattuto, altrimenti la Juve sarebbe avanti già di 7-8 punti sulle rivali, come capitato sempre nelle ultime annate".