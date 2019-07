Attualmente al Jiangsu, Eder ha partecipato alla cena cinese dei suoi ex-compagni di squadra dell'Inter. Eder, che resta in orbita Suning, ha parlato al Corriere dello Sport della prossima stagione dell'Inter, con un occhio particolare rivolto alla corsa scudetto con, su tutte, la Juventus.



JUVE FAVORITA, MA... - "Conte ​è la persona giusta per portare l'Inter al titolo, ma credo che la Juventus parta più avanti per il gap accumulato dai bianconeri negli ultimi anni. Sicuramente, quest'anno dovranno sudare di più per arrivare al tricolore".