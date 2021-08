L'ex calciatore dell'e dello, ha parlato ai microfoni di Mediaset della sua esperienza in Cina e dei punti di contatto con quanto sta accadendo all'Inter: "Ci mandavamo messaggi con Steven Zhang, suo padre ci invitava a cena a casa sua, ma a fine campionato 2020, hanno chiuso le porte del club, non hanno più risposto ai messaggi e nessuno ci ha mai spiegato il perché. Potevano almeno dirci di essere in difficoltà, che ci avrebbero pagato tra cinque o dieci anni. Ora dalla Cina mi hanno detto che stanno mettendo a posto le cose per gli stipendi dei dipendenti, loro sono più in difficoltà di noi calciatori".INTER - ​Ho visto che è andato via Conte, poi ho visto le cessioni. Sapevo che dovevano vendere perché erano in difficoltà e non volevo che succedesse a loro quel che era successo a noi. ​La settimana scorsa ho parlato con Handanovic e mi ha detto che è tutto normale e non ci sono mai stati problemi, quindi sono contento per loro