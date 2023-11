Un fantasista argentino di grande talento e prospettiva la Juve lo ha già portato alla Continassa qualche anno fa. Matias Soulé, che ora sta brillando in prestito al Frosinone ed è pronto a tornare a Torino dalla prossima stagione. Lo scouting bianconero però non si accontenta dei tanti talenti presenti in casa Juve e sempre in Argentina c'è un ragazzo, classe 2006, che si è preso la scena in questi giorni.con cui ha da poco realizzato una tripletta contro il Brasile nel Mondiale giovanile che si sta disputando in Indonesia.Tre reti al Brasile come aveva fatto Messi in un'amichevole del 2012. Ecco allora che viene facile fare il paragone, anche per le caratteristiche di Echeverri, dotato di grande dribbling nello stretto, controllo palla e rapidità"El Diablito", come viene soprannominato, ha anche avuto modo di allenarsi con la nazionale maggiore, visto che il ct Scaloni lo convocò per alcuni impegni post vittoria del Mondiale. "Lo abbiamo visto, è molto interessante", disse il tecnico sul talento del River.Ecco,I principali club europei sono alla finestra, pronti all'investimento per un potenziale fuoriclasse. Il classe 2006 è destinato a lasciare presto l'Argentina; ha un contratto con il River Plate in scadenza a dicembre 2024 e una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Una cifra importante se pensiamo che ha solo 17 anni ma che potrebbe rivelarsi un grande affare se manterrà le grandi aspettative che tutti hanno su di lui. Anche il Milan segue da tempo il giocatore.QUEI GOL ALLA JUVE - Echeverri arriverà presto in Europa, dove ancora non si sa. In Italia c'era già stato qualche anno fa, quando era ancora un bambino. Partecipò vicino a Venezia con il River al Venice Champions Trophy, torneo che ospita le migliori formazioni u11 del mondo. La squadra argentina si fermò in semifinale; il piccolo Claudio segnò 9 gol, qLa Juve rimane attenta e pronta a superare la concorrenza, come ha già fatto più di una volta in questi anni quando si trattava di grandi talenti in giro per il mondo.