L'emergenza Coronavirus continua a colpire anche il mondo del calcio e così anche la Ligue 1, dopo il campionato belga e quello olandese, viene ufficialmente chiuso. Il Corriere dello Sport titola: 'Con lo stop si retrocede'. In Francia scudetto al Psg e due squadre in serie B. Figc sulla stessa strada ma niente titolo. In caso di stop del campionato, Gravina pensa di declassare due sole squadre. Non verrebbe assegnato invece il tricolore, che la Juventus pare non volere.



Il quotidiano piemontese Tuttosport invece titola: 'Eccomi'. Cristiano Ronaldo torna a Torino. La Juventus che intende fermamente riprendere il campionato, lo aspetta nel weekend. Ma aspetta per convocare tutti gli altri... Intanto parla la fidanzata di Dybala: 'Paulo sta bene, adesso serve pazienza'