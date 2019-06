Your browser does not support iframes.

Praticamente, ci siamo. 12 giugno del 2019: la Juve non ha ancora l'allenatore, ma ormai è davvero questione di ore. Ore che porteranno a Maurizio Sarri, pronto a firmare per dare il via al nuovo capitolo della storia bianconera. Un Sarri già pronto ad assolvere i suoi compiti, tanto che l'attuale manager del Chelsea avrebbe già parlato con Cristiano Ronaldo e il fenomeno portoghese avrebbe approvato il suo arrivo a Torino. Intanto, ecco il primo colpo: si tratta di Traoré. Arrivato in Italia in giovanissima età al seguito del padre istruttore di calcio, l’ivoriano si è lentamente affermato su alti livelli mettendo in mostra qualità e quantità da potenziale campione. Ha sfiorato la Serie A con il Parma, club che lo ha notato nei suoi esordi in Emilia al Barco, ma è stato l’Empoli a dargli la possibilità di calcare il palcoscenico più ambito e di farsi notare dalla squadra campione d’Italia. E in uscita? C'è Cancelo, sempre più vicino al Manchester City.



Queste, e tante altre notizie, nella nostra gallery dedicata.