Tuttosport apre il giornale in edicola domani con la foto grande di Nicolò Rovella, e spiega i dettagli dell'operazione che sta chiudendo la Juventus: "Ecco Rovella. L'operazione da 10 milioni è in dirittura d'arrivo. Il 19enne rimarrà al Genoa almeno fino a fine stagione". Poi un'intervista esclusiva a Claudio Marchisio che dice: "Progetto giusto". Anche il Corriere dello Sport in chiave Juve punta la lente d'ingrandimento sull'affare Rovella: "Colpo Juve per il futuro". La prima pagina del quotidiano però è dedicata all'Inter: "Zhang cerca soldi. La linea di austerità dell'Inter: taglio dei costi e operazioni a saldo zero".