Nel contesto dei documenti prodotti per l'aumento di capitale, la Juventus ha comunicato la cifra dell'accordo con lo sponsor di manica, Bitget:"Si segnala che, in data 21 settembre 2021, l’Emittente e Singapore Bitget PTE Ltd. (“Bitget”) hanno sottoscritto un contratto di sponsorizzazione della durata di n. 2 Stagioni Sportive (i.e. dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2023) avente ad oggetto diritti di sponsorship esclusivamente finalizzati all’attività di branding, tra i quali l’esibizione del logo Bitget sulla maglia della Prima Squadra. Tale contratto prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva (pari a Euro 5,5 milioni per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 30 giugno 2022 ed Euro 7 milioni per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023) e una componente variabile di ulteriori Euro 0,75 milioni per ciascun periodo in caso di accesso alla finale di UEFA Champions League"