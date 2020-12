Il ricorso del Napoli è stato accolto, il 3-0 alla Juve annullato e la partita verrà rigiocata a data da destinarsi. Una delle prime ipotesi è quella di giocarla il 14 febbraio, quando andrebbe a sostituire la gara di ritorno Napoli-Juve al San Paolo. Al momento è questa l'unica idea, nel calendario di entrambe le squadre non ci sono altri buchi perché sia la Juve che il Napoli sono impegnate in Europa e in Coppa Italia.