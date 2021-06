La Juventus prepara l'assalto a Locatelli, ma ancora non è il momento. Situazione in stand by almeno fino alla fine dell'Europeo, come racconta La Gazzetta dello Sport: i bianconeri aspetteranno che il centrocampista finisca la competizione per poi provare l'affondo decisivo dopo averlo seguito a lungo per oltre due anni. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di Pjanic dal Barcellona, ma nelle richieste di Max Allegri il bosniaco è solo un'alternativa al centrocampista classe '98 del Sassuolo.