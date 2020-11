2









Beppe Bergomi non ha dubbi: 'Contro la Lazio Chiesa sarebbe stato il cambio numero uno di Pirlo - ha detto l'ex difensore negli studi di Sky Sport - era il sostituto perfetto, perché quando è in campo allunga la squadra e a campo aperto vola. E non scordiamoci che alla Juventus manca Alex Sandro, ancora infortunato". Così come Chiesa, che contro la Lazio non era nemmeno in tribuna per un problema muscolare che lo costringe a saltare anche la convocazione in Nazionale.