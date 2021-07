La Juventus sta lavorando su Kaio Jorge per anticipare la concorrenza di Milan, Napoli e Benfica. I bianconeri sono stati i primi a puntare l'attaccante classe 2002 del Santos e ora non vogliono farselo sfuggire. La priorità della dirigenza però, come riporta Tuttosport, è rinforzare il centrocampo: per questo, nei prossimi giorni, tutti gli sforzi verranno fatti percon l'obiettivo di chiudere l'affare col Sassuolo. Poi, si penserà a Kaio Jorge che la Juve vorrebbe prendere a zero a dicembre quando scadrà il contratto.