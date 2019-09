La presenza di Juan Cuadrado è stata una delle chiavi del pareggio della Juventus al Wanda Metropolitano. Secondo La Gazzetta dello Sport, con il colombiano al posto di Bernardeschi Sarri poteva disegnare un 4-4-2 in fase di non possesso, con Cuadrado che in situazioni offensive andava a formare il tridente con Higuain e Ronaldo.