non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di stasera della Juventus contro il Monza. Niente Trofeo Berlusconi per il portoghese; motivo? Nulla di preoccupante: l'ex Real Madrid rimarrà alla Continassa per continuare la sua preparazione personalizzata in vista della nuova stagione. Cristiano infatti oltre al programma che fa insieme ai compagni svolge anche lavori individuali, e non interromperà la sua preparazione per l'amichevole di oggi.