Mario Mandzukic ha rifiutato il trasferimento al Psg e resterà alla Juventus almeno fino a gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante croato ha detto di no alla destinazione parigina perché "non si sente uomo da ultimi giorni di mercato". Mario vuole scegliere con calma la sua prossima destinazione e per questo vuole restare alla Continassa ancora per qualche mese. A gennaio potrebbe riaprirsi la possibilità di firmare con un club cinese.