La Juventus prova a portare avanti i contatti con il Sassuolo per Manuel Locatelli, primo vero obiettivo dei bianconeri e richiesta numero uno di Massimiliano Allegri. Mentre i bianconeri cercano di trovare la quadra con l'ad neroverde Carnevali, il giocatore non vuole distogliere l'attenzione dall'Europeo che sta vivendo da protagonista con la maglia dell'Italia. Quando gli Azzurri termineranno l'avventura europea - e speriamo il più tardi possibile - Locatelli valuterà il suo futuro, ma per ora non vuole pensarci.