La Juventus ha raggiunto l'accordo con il Sassuolo per: decisiva l'ultima offerta bianconera per un prestito biennale (gratuito) con obbligo di riscatto incondizionato (quindi non legato alla qualificazione in Champions) fissato a 35 milioni bonus compresi. Prima delle firme sui contratti e dei comunicati ufficiali però, il centrocampista dovrà firmare il rinnovo con il Sassuolo. Nessun problema, solo un pro forma perché il contratto di Locatelli col Sassuolo scade nel 2023, anno in cui terminerebbe anche il prestito alla Juve.