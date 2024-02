Il mental coach esperto in sport Robertoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della crisi che sta coinvolgendo la Juventus. Queste le sue parole sul calo della squadra di Massimiliano Allegri:"Quando stabiliamo un obiettivo poi poniamo in essere una serie di comportamenti volti a raggiungerlo, un percorso finalizzato a realizzarlo. E questo è quanto fatto dalla Juve da quando le è stato dato l’obiettivo di rientrare tra le prime quattro. Ma nel momento in cui è andata oltre, lottando per il primo posto e persino raggiungendolo, inconsciamente ha prodotto un auto-sabotaggio e ha finito con lo staccare la spina perché per il cervello l’obiettivo prefissato è stato raggiunto. Allegri guarda sempre ai punti delle inseguitrici, anche se da questo punto di vista la Juve può restare tranquilla. Forse la scossa potrebbe arrivare se questo margine di vantaggio si assottigliasse".