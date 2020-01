La Juve ha preso Dejan Kulusevski, non per gennaio ma per giugno. Lo ha reso ufficiale con il comunicato uscito nella serata di ieri, che ha confermato anche le cifre: 35 milioni di euro di parte fissa, più 9 milioni di euro di bonus, da versare nelle casse dell'Atalanta. Questo e anche una clausola, aggiunta in coda: "Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore". Una decisione necessaria per chiudere immediatamente l'affare, ma che può non rappresentare la fine dell'affare. Rispondendo così anche a tutte le domande dei tifosi, polemici per il mancato arrivo Kulusevski a gennaio. SI PUO' FARE - La Juve potrebbe ancora prendere Kulusevski nel mercato di gennaio dopo il comunicato di ieri? La risposta è sì. Come si legge su Calciomercato.com, un calciatore nel corso di una stagione può giocare in due squadre ed essere tesserato per tre società e lo svedese finora è sceso in campo solo con il Parma ed è stato tesserato anche per Atalanta e Juve. Quindi potrebbe giocare ancora per una di queste ultime due. Chissà se da qui al 31 gennaio potrà cambiare qualcosa nelle strategie del club bianconero e, soprattutto, nei suoi rapporti con il Parma.