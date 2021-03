Negli studi di Sky Sport il giornalista Sandro Piccinini commenta così le critiche a Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione dalla Champions: "La Juve è stata eliminata dalla Champions come squadra, non solo Ronaldo. Può succedere che a 36 anni abbia una battuta a vuoto, ma l'attacco della Juve ha prodotto 4 gol in 2 partite. Il problema è stato prenderne 4 da una squadra inferiore perché è mancato l'equilibrio. L'analisi della gara non deve partire da Ronaldo, ma dal resto. C'è chi dice che fa gol al Cagliari e non in Champions, dove in realtà ha segnato 135 gol. E penso che è una semplificazione inaccettabile dire che Cristiano Ronaldo avrebbe garantito la vittoria della Champions. Nessun giocatore può vincerla da solo. Ronaldo è stato preso per crescere dal punto di vista del merchandising".