Neymar è stato offerto alla Juventus ed una ristretta selezione di top club in estate. L'attaccante brasiliano voleva lasciare il PSG ma alla fine è stato costretto a rimanere a Parigi visto che per lui non sono arrivate offerte congrue. I bianconeri avrebbero detto di no per i costi troppo elevati dell'operazione mentre, secondo il MailOnline, lo United ha rifiutato di acquistare l'ex stella del Barcellona per il suo stile di vita e per il padre che secondo l'edizione on-line del tabloid è "ossessionato dai soldi". Morale dalla favola: O'Ney non si è mosso da Parigi.