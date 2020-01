La Juventus ha respinto tutte le offerte e ogni tipo di proposta per Adrien Rabiot. I primi mesi in bianconero non sono stati positivi, ma la dirigenza, d'accordo con l'allenatore, ha deciso di dargli fiducia e di aspettare il momento del riscatto. E così Arsenal, Tottenham e - soprattutto - Everton hanno visto alzarsi un muro davanti, segnale che l'indiziato numero uno in uscita nel mercato di gennaio per quanto riguarda il centrocampo è Emre Can. Sul tedesco ci sono club della Bundesliga e della Premier League.