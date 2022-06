Come racconta La Gazzetta dello Sport, il vantaggio per la Juventus è che Di Maria arriverà a parametro zero, così come Paul Pogba, e questo consentirà comunque di risparmiare i soldi del cartellino, che invece i bianconeri avrebbero dovuto mettere in conto (almeno 30-40 milioni) per acquistare un altro esterno. Di sicuro l’apertura del Fideo e il suo avvicinamento alla Juventus farà felice Massimiliano Allegri, grande sponsor dell’esterno argentino, che aveva chiesto esplicitamente alla dirigenza di continuare a trattare perché vuole un giocatore esperto, oltre che di qualità, da mettere accanto a Vlahovic nel tridente. "E Zaniolo, per cui la Juve aveva iniziato a parlare con la Roma?", si chiede il quotidiano, sottolineando come per ora la trattativa sia in stand by.