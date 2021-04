Analizzando la situazione attuale della Juventus, Sandro Piccinini è intervenuto negli studi Sky in difesa di Pirlo: "Metterei da parte il risultato con l'Atalanta perché è stato un episodio. Ma Pirlo è tutto l'anno che fa a meno di Dybala, Morata in questa seconda fase di stagione sembra il fantasma di se stesso... Ecco che allora emerge la mancanza di qualità dei centrocampisti. Per questo ribadisco che questi problemi non mi sembrano addebitabili all'allenatore, a Pirlo. Sono problemi strutturali della squadra".