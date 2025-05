2025 Getty Images

Ecco perché con la Lazio può essere decisivo Nico Gonzalez

32 minuti fa



La Juventus affronta un big match fondamentale contro la Lazio, consapevole che giocherà un ruolo molto importante per la corsa Champions. Le due squadre sono a pari merito in classifica e dunque ogni punto pesa tantissimo. La Juve può continuare con il 3-4-2-1 schierato da Tudor nella maggior parte delle gare, e Nico Gonzalez va verso la conferma dal primo minuto.



L'argentino ha trovato fiducia con il nuovo allenatore, e si è sbloccato dopo essere rimasto a secco di goal per diversi mesi. Contro la Lazio può essere decisivo anche grazie ai numeri: in carriera Nico Gonzalez ha segnato il 48% delle sue reti dal mese di aprile in poi, in particolare segnandone ben sei nel mese di maggio. Anche nella scorsa stagione ha trovato 6 goal con la maglia della Fiorentina proprio da aprile fino a fine campionato.