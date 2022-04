Dall'intervista di Rodrigo Magalhaes, coordinatore tecnico del Benfica, a Tuttosport: "Cancelo? Lo sento spesso e credo che, più che altro, non sia mai entrato davvero in empatia con la nuova realtà. Alla Juventus ha fatto bene, ma non ha espresso tutto il suo potenziale. La sua vita è stata fortemente condizionata dalla perdita in un incidente della mamma e questo ha generato un po’ di instabilità emotiva in lui: ha bisogno di un ambiente intorno che gli dia certezze. Oggi al Manchester City, invece, è il miglior terzino al mondo".