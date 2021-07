Pronti via eha portato in vantaggio l'Inghilterra nel quarto di finale dell'Europeo contro l'Ucraina. L'attaccante del Tottenham ha segnato nei primi minuti, e lo sguardo va subito al futuro. Dal bianconero... al bianconero? Difficile, ma possibile. Perché nella lista degli obiettivi - sogni? - della Juve in caso di addio di Cristiano Ronaldo c'è anche l'attaccante del Tottenham, che ha già fatto sapere di volere lasciare gli Spurs. Su Kane è forte l'interesse del Manchester City e del Chelsea, ma se CR7 dovesse lasciare Torino potrebbe pensarci davvero anche la Juve.